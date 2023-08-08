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Bu şaka akılları aldı! Düğünde damada cenaze şakası herkesi güldürdü

Bu şaka akılları aldı! Düğünde damada cenaze şakası herkesi güldürdü

Van'da bir düğünde damadın arkadaşları tarafından damada yapılan şaka herkesi güldürdü. Cenazeye gider gibi yakalarına damadın fotoğrafını takıp çelenkle düğün salonuna girmesi herkesi şaşırttı.

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Van'da bir düğünde gençler, damadın siyah beyaz vesikalık fotoğrafını yakalarına takıp çelenkle düğün salonuna girdi. Dünya evine giren Burak Karataş ve Elçin Karataş ile davetliler yapılan şakayı şaşkınlıkla izledi.

Çelengin bırakılmasının ardından damadın arkadaşları Kurtlar Vadisi dizisinin müziği ‘Cendere’ eşliğinde halay çekti. Yapılan şaka davetlileri güldürürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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