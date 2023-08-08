Melis Sezen sevgilisi kim, kiminle beraber? Atilla Bingöl kimdir, ne iş yapıyor?

Son olarak FOX ekranlarındaki Gülcemal dizisinde rol alan güzel oyuncu Melis Sezen sevgilisi ile görüntülendi. Bir süredir iş adamı Atilla Bingöl ile birlikte olan Melis Sezen'in sevgilisi merak konusu oldu. Peki Atilla Bingöl kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Atilla Bingöl'ün restoranı nerede?

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Gülcemal dizisinde Deva karakterine hayat veren güzel oyuncu Melis Sezen son günlerde aşk sarhoşu. Bir süredir birlikte olduğu iş adamı Atilla Bingöl ile tatilde olan Melis Sezen'in sevgilisi merak konusu oldu. Peki Melis Sezen kiminle sevgili, Atilla Bingöl kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Yer aldığı dizinin final yapmasıyla tatile çıkan güzel oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Son olarak ise, güzel oyuncu Melis Sezen, atalarının peşine düştü! Güzel oyuncunun sevgilisi Atilla Bingöl, Amerika'da çok popüler olan DNA kitini doğum günü için hediye etmiş.

Atilla Bingöl kimdir?

Atilla Bingöl, 18 Kasım 1981'de İzmir'de doğmuştur. Atilla Bingöl, iş hayatına 2000 yılında başlamıştır. 2016 yılında bugün çok bilinen bir restoranı kuran Atilla Bingöl, 2020'de akıllı mutfaklara yönelik bir zinciri hayata geçirmiştir. Atilla Bingöl bir lojistik firmasının da kurucusu olarak bilinmektedir.