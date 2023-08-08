İstanbul'da servis ücretlerine zam geldi! Ne kadar oldu güncel okul servis ücretleri 2023
Milyonlarca velinin servis ücretlerine zam yapıldı mı, yeni servis ücretleri ne kadar oldu araştırmaları sürüyor.UKOME'nin zam kararı belli oldu. İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. İstanbul'da en düşük mesafeli servis ücreti aylık 792 lira olarak ödeniyordu. İşte yeni fiyat...Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.
Zam sonrası minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.
Okul servis ücretleri de zamlandı
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.
Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.
ZAM ÖNCESİ FİYATLAR
Güncel İstanbul servis ücretleri 2023
0-1 km Aylık Ücret 792,00 – Yıllık Ücret 3.485,00
1-3 km Aylık Ücret 870,00 – Yıllık Ücret 3.828,00
3-5 km Aylık Ücret 940,00 – Yıllık Ücret 4.136,00
5-7 km Aylık Ücret 980,00 – Yıllık Ücret 4.312,00
7-9 km Aylık Ücret 1.033,00 – Yıllık Ücret 4.545,00
9-11 km Aylık Ücret 1.196,00 – Yıllık Ücret 5.262,00
11-13 km Aylık Ücret 1.377,00 – Yıllık Ücret 6.059,00
13-15 km Aylık Ücret 1.447,00 – Yıllık Ücret 6.367,00
15-17 km Aylık Ücret 1.561,00 – Yıllık Ücret 6.868,00
17-19 km Aylık Ücret 1.651,00 – Yıllık Ücret 7.264,00
19-21 km Aylık Ücret 1.757,00 – Yıllık Ücret 7.731,00
21-23 km Aylık Ücret 1.830,00 – Yıllık Ücret 8.052,00
23-25 km Aylık Ücret 1.901,00 – Yıllık Ücret 8.364,00
25 km'yi aşan km için 16,61 TL