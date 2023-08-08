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İzmir'de uyuşturucu ormanına polisten dronla operasyon!

İzmir'de uyuşturucu ormanına polisten dronla operasyon!

İzmir'in ödemiş ilçesinde 4 metrelik kenevirlerin bulunduğu uyuşturucu ormanına polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon anında kenevirler dron tarafından görüntülendi.

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Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan orman arazisinde uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisinin ekili olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adresi belirleyen ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 160 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili C.R. ve F.S. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Boyları yaklaşık 4 metre

Operasyon anı ise dron ile görüntülendi. Şüphelilerin araziye adeta uyuşturucu ormanı kurdukları görülürken, boyları 4 metreyi bulan kenevir bitkileri polisi bile şaşırttı. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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