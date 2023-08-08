MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Erkin Koray için başsağlığı mesajı

Metrobüs ücretleri 2023 ağutos ayı son zamla ne kadar oldu?

Kendisini karakol komutanı olarak tanıttı! Yaşlı kadını 28 bin dolar dolandırdı

İzmir'de uyuşturucu ormanına polisten dronla operasyon!

Fatih Altaylı CHP'ye teklifi olay oldu: Yüzde 30'u geçin size...

İstanbul'da servis ücretlerine zam geldi! Ne kadar oldu güncel okul servis ücretleri 2023

Melis Sezen sevgilisi kim, kiminle beraber? Atilla Bingöl kimdir, ne iş yapıyor?

Bu şaka akılları aldı! Düğünde damada cenaze şakası herkesi güldürdü

Özgür Demirtaş Buket Aydın olayı nedir, neden tartışıyorlar? Kredi kartı göndermesi ne demek?

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam! Tam bilet kaç lira oldu metrobüs en uzun mesafe ücreti

Samsun'da boğulma vakası! Yüzerken kaybolan gencin cesedi bulundu

Çip savaşında Çin'den ABD'ye karşı yeni hamle

Tourette sendromu nedir, belirtileri neler? Mete Gazoz'un hastalığı mı?