Metrobüs ücretleri 2023 ağutos ayı son zamla ne kadar oldu?

İSTANBUL'da ulaşım ücretlerine, toplu taşımaya büyük zam geldi, zam oranı 51.52 olarak açıklandı. Günde binlerce vatandaşı kullandığı metrobüs ücretleri ise merak konusu oldu. Ağustos 2023 zamla birlikte metrobüs bilet ücretleri i 22,25 TL oldu. 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye yükseldi.

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İSTANBUL'da ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. İBB artan ulaşım fiyatlarına sebeb olarak artan maliyetleri ve akaryakıt zammını gösterdi. Bu gelişme sonrasında birçok kişi metrobüs fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki metrobüste en yakın ve uzun mesafe tek basım ücreti ne kadar oldu? Metrobüs tam bilet ücreti 22,25 TL oldu oldu. 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yüzde 57, taksiciler yüzde 100, zam talep ederken, Ulaştırma Bakanlığı, iki teklifi de fazla buldu ve yüzde 40 zam yapılması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine 27 Temmuz’da yapılan UKOME toplantısında zam kararı çıkmamıştı.

Bugünkü Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşıma fiyatlarına yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

Metrobüs ücreti 22,25 TL oldu

Yapılan zamla birlikte 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye yükseldi.

İBB'den zam açıklaması

İBB Genel Sekreteri Buğra Gökce, toplu taşımaya yapılan yüzde 51,5 oranındaki zamma ilişkin artan maliyetlere ve özellikle akaryakıt zamlarına dikkat çekerek, "Zorunlu olarak yapılan ve bizi de çok mutlu etmeyen bir düzenlemedir" dedi.