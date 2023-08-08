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Kendisini karakol komutanı olarak tanıttı! Yaşlı kadını 28 bin dolar dolandırdı

Kendisini karakol komutanı olarak tanıttı! Yaşlı kadını 28 bin dolar dolandırdı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kendisini karakol komutanı olarak tanıtan dolandırıcı yaşlı bir kadını 28 bin dolar dolandırdı. Dolandırıcı polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Gülsün Aydar'ı telefonla arayan şahıs kendisini karakol komutanı olarak tanıttı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla kendisini aradığını söyleyen şahıs, Gülsün Aydar’ın bilgilerini aldıktan sonra parasının dolandırıcılar tarafından hesabından çekildiğini, daha sonra da devlet tarafından geri yatırıldığını ve paranın devlete ait olduğunu belirterek, bankadaki paranın çekilerek kendisine teslim edilmesini istedi.

Dolandırıcının tuzağına düşen Gülsün Aydar, telefonu hiç kapatmadan bankaya giderek parasını çekti. Aydar, bankadan çektiği 28 bin doları şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığının farkına varan Gülsün Aydar, Çatalzeytin İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri yakaladı

Harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak ilçedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Daha sonra şüpheli M.Ç.’yi takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova’da yakaladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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