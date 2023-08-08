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Konya'da zehir tacirlerine geçit verilmedi! Direksiyon altına gizlenmiş 500 gram bonzai ele geçirildi

Konya'da zehir tacirlerine geçit verilmedi! Direksiyon altına gizlenmiş 500 gram bonzai ele geçirildi

Konya'da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda uygulama noktasında durdurulan bir otomobilin direksiyonun altına gizlenmiş 500 gram bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri uyuşturucu batağından korumak için zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı mücadeleye devam ediyor. Polis ekiplerinin aralıksız olarak devam ettirdiği uygulamalarda şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Yapılan aramada aracın direksiyonunun altındaki kısma zulalanmış halde 500 gram bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu ham maddesi ile 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai ham maddesinden 80 kilogram uyuşturucu elde edilebileceği ve 100 bin kişiyi zehirleyebileceği öğrenildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte araç içerisindeki 3 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerinin farklı bir çalışmasında ise, uyuşturucu sevkiyatı yapmak için il dışından geldiği tespit edilen bir otomobil durduruldu. Araç sürücüsü şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan otomobilde 25 bin 33 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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