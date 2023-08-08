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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Ürgüp ilçesi ve ilçeye bağlı Aktepe köyünde, arazide Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

İki ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 36 gram esrar, 53 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan iki zanlı hakkında, Ürgüp Cumhuriyet Savcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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