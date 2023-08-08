Eyyam-ı bahur sıcakları onu alışkanlığından alıkoyamadı! 35 derece sıcakta yaptığı ile herkesi şok etti

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da hava sıcaklığı bunaltıcı seviyelerde seyrediyor. Özellikle kış aylarında ayaz ve soğuk havasıyla bilinen Sivas’ta Eyyam-ı Bahur sıcakları vatandaşlar tarafından hayretle karşılanıyor.