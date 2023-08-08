Eyyam-ı bahur sıcakları onu alışkanlığından alıkoyamadı! 35 derece sıcakta yaptığı ile herkesi şok etti
Sivas'ta mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklara aldırmayan bir vatandaş kışın edindiği alışkanlığını yazın da bırakamadı. 35 derece olan havaya rağmen kışlık içliğini çıkartmadı. Sıcak havada bunalan vatandaşlar adamı görünce gözlerine inanamadı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da hava sıcaklığı bunaltıcı seviyelerde seyrediyor. Özellikle kış aylarında ayaz ve soğuk havasıyla bilinen Sivas’ta Eyyam-ı Bahur sıcakları vatandaşlar tarafından hayretle karşılanıyor.
Hava sıcaklığının termometrelerde 35 derece gösterdiği kentte vatandaşlar adeta güneşten kaçacak yer aradı. Sıcaktan bunalan kimi vatandaşlar ağacın altına girerken kimileri ise kaldırımda yürüdüğü sırada kâğıt ile kafasını güneşten korudu.
35 derece sıcaklıkta yün içlik giydi
75 yaşındaki Osman Tike isimli vatandaşın ise bunaltıcı sıcağa rağmen Selanik adlı kalın giysiyi girmesi görenleri hayrete düşürdü.
“Sıcak bana dokunmuyor, aldırmıyorum” diyen Osman Tike, “Ben bu Selanik elbisemi çıkarırsam suyun içinde kalırım, giyersem terlemem. Bu bende yaz kış çıkmaz. Bu yazın beni terletmez” dedi.