Öğrenci metrobüs aylık akbil bilet fiyatları 2023 kaç para oldu?

İSTANBUL'da ulaşım ücretlerine, toplu taşımaya büyük zam geldi, zam oranı 51.52 olarak açıklandı. Günde binlerce vatandaşı kullandığı metrobüs ücretleri ise merak konusu oldu. Metrobüs tam bilet ücreti 22,25 TL oldu oldu. 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı

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İSTANBUL'da ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. İBB artan ulaşım fiyatlarına sebeb olarak artan maliyetleri ve akaryakıt zammını gösterdi. Bu gelişme sonrasında birçok kişi metrobüs fiyatlarını araştırmaya başladı. Ağustos 2023 zamla birlikte metrobüs bilet ücretleri i 22,25 TL oldu. 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye yükseldi.

İstanbul aylık akbil tam/öğrenci ücreti kaç para oldu? Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

İstanbul'da ulaşıma zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB'den zam açıklaması

İBB Genel Sekreteri Buğra Gökce, toplu taşımaya yapılan yüzde 51,5 oranındaki zamma ilişkin artan maliyetlere ve özellikle akaryakıt zamlarına dikkat çekerek, "Zorunlu olarak yapılan ve bizi de çok mutlu etmeyen bir düzenlemedir" dedi.