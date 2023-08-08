THY kabin memuru başvuru formu 2023, başvuru şartları neler?

Türk Hava Yolları 15 bin kadın kabin memuru alınacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası kabin memuru olmak isteyenler başvurular ne zaman, THY kabin memuru başvurusu nasıl yapılır, şartlar ne araştırması yapmaya başladı. THY kadın kabin memuru alım başvuruları 10 Ağustos'ta başlayacak. Saat 16.00'da sona erecek.

Abone ol

Türkiye'nin önce gelen hava yolu kuruluşlarınan biri olan Türk Hava Yolları kadın kabin memuru alacak. TYH kabin memuru alımları için başvuru formu doldurulacak. THY kabin memuru başvuruları 10 Ağustos Perşembe günü başlayacak ve 15 bin kabin memuru alımı yapılacak. Peki THY kabin memuru alım şartları nedir, kimler başvuru yapacak? Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekmektedir.

THY kadın kabin memuru alımı 2023 ne zaman?

Türk Hava Yolları kadın kabin memuru alımına başvuruların 10 Ağustos Perşembe gününe kadar yapılabileceği açıklandı.

Başvurular gün içinde saat 16'ya kadar yapılabilmektedir. Değerlendirmeler ise Eylül ayında başlayacak.

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Tüm süreçleri başarılı olan adaylardan sağlık raporu ve işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek; bu belgelerin onaylanması sonrasında ise adaylar eğitime yönlendirilecektir.

THY kadın kabin memuru alım şartları neler?

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

•01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak

•En az lise mezunu olmak

•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

•Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.

•Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.

Fiziksel Koşullar



•160-180 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.)

•Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Görselde belirtilen beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

•Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları’nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan “Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı” doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür.

Sağlık Koşulları

•İşe alım süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri, “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.