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Kadın hırsızdan şaşırtan çalma yöntemi! 4 bin dolarlık eşyayı çamaşır sepetinde götürdü

Kadın hırsızdan şaşırtan çalma yöntemi! 4 bin dolarlık eşyayı çamaşır sepetinde götürdü

Tekirdağ'da bir kadın hırsızlık yaptığı evden çaldığı eşyaları çamaşır sepetine yükledi. Hırsızın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Değirmenaltı Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Şerbetçi'nin evine giren şüpheli, evdeki bazı elektronik eşyaları banyoda bulduğu çamaşır sepetine koydu.

Daha sonra sepeti sürüyerek evden çıkartan şüphelinin görüntüsü çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ev sahibi Şerbetçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, mağdur olduğunu ve hırsızlık yapan kişinin bir an önce yakalanmasını istedi.

Şüphelinin daha önce arkadaşıyla birlikte evine gelen bir kişi olduğunu anlatan Şerbetçi, "Olay gününün bir gün öncesi bana ne yapıyorsun diye sordu. Bende arkadaşımda kalacağım dedim, ondan sonra evimin boş olduğunu anlayınca planını yapmış muhtemelen."

"Kamera kayıtlarından da zaten anlaşılıyor. 3-4 günlük bir kamera kaydını izledim, girdiğini ve çıktığını çok net bir şekilde görünce anladım kendisinin olduğunu. Birçok eşyamı çalmış. Çamaşır sepetine yüklemiş, taşıyamayacak kadar doldurmuş artık kapıyı da kapayamamış sürükleyerek götürmüş." dedi.

Şüphelinin 4 bin 500 dolar ile bazı elektronik eşyaları çaldığını savunan Şerbetçi, polise giderek şikayetçi olduğunu söyledi. Güvenlik kamerası kaydında, kadının çaldığı malzemeleri yüklediği çamaşır sepetiyle evden çıkması ve sepeti iterek sokakta götürmesi yer alıyor.

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