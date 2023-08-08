Trabzonspor- Antalyaspor maçı biletleri satışa çıkarıldı

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Cuma günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın biletlerinin VIP Platinum-B Blok 750, VIP Platinum A-C Blok 600, VIP Gold 400, VIP Silver 300, batı tribün 150, doğu üst tribün 100, fırtına tribün 75, güney-kuzey kale arkası tribün 50 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Trabzonspor A.Ş. biletlerinin, Fraport TAV Antalyaspor logolu kartlar hariç tüm passolig kartlar ile satın alınabileceği aktarılan açıklamada, "Misafir takım logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir. Bilet transfer kısıtları, bilet satış logo kısıtları ile aynıdır. " denildi.