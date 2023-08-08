THY Kabin memuru alım başvuruları 2023, başvurular nereye yapılacak?

Türkiye'nin önce gelen hava yolu kuruluşlarınan biri olan Türk Hava Yolları kadın kabin memuru alacak. TYH kabin memuru alımları için başvuru formu doldurulacak. THY kabin memuru başvuruları 10 Ağustos Perşembe günü başlayacak ve 15 bin kabin memuru alımı yapılacak. Peki THY kabin memuru alım şartları nedir, kimler başvuru yapacak? Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekmektedir.

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Kabin memuru olmak isteyen kadın adaylar için THY beklenen haberi duyurdu. Farklı sefer sayılarında ve uçuşlarda görevlendirmek üzere 15 bin kadın kabin memuru alınacak.THY kabin memuru olmak için başvuru şartı aranıyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekmektedir.Peki THY kabin memuru alım şartları nedir, kimler başvuru yapacak?

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Tüm süreçleri başarılı olan adaylardan sağlık raporu ve işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek; bu belgelerin onaylanması sonrasında ise adaylar eğitime yönlendirilecektir.

THY kadın kabin memuru alımı 2023 ne zaman?

Türk Hava Yolları kadın kabin memuru alımına başvuruların 10 Ağustos Perşembe gününe kadar yapılabileceği açıklandı.

Başvurular gün içinde saat 16'ya kadar yapılabilmektedir. Değerlendirmeler ise Eylül ayında başlayacak.

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Tüm süreçleri başarılı olan adaylardan sağlık raporu ve işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek; bu belgelerin onaylanması sonrasında ise adaylar eğitime yönlendirilecektir.

THY kadın kabin memuru alım şartları neler?



•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

•01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak

•En az lise mezunu olmak

•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

•Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.

•Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.