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Masterchef Barbaros kiminle evlendi? Barbaros Yoloğlu karısı kimdir, adı ne?

Masterchef Barbaros kiminle evlendi? Barbaros Yoloğlu karısı kimdir, adı ne?

020 sezonunda finale kalan isim Barbaros Yoloğlu, Masterchef 2023 All Star'ın kadrosuna girdi. Serhat Doğramacı ile finale kalan, 2. olan Barbaros Yoloğlu uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Şule İdil Aydın ile Samsun'da evlendi. Düğüne yarışmacı arkadaşları da katıldı. Peki kimdir Şule İdil Aydın, ne iş yapıyor?

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Barbaros Yoloğlu Masterchef All Star'ın 50. bölümünde yarışmaya katıldı. Daha önce 2020 sezonunda yarışan Barbaros Yoloğlu finale kalan iki isimden biri olmuştu. Birinciliği Serhat'a kaptırmıştı.

Barbaros Yoloğlu kimdir, kiminle evlendi?

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya geldi. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, güreş ve farklı spor dalları ile ilgilendi. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar verdi. Bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalıştı, ardından üniversite eğitimini için gittiği Erzurum'da, çalışma hayatına devam etti.

2020 sezonunda Serhat Doğramacı ile finale kalan Barbaros Yoloğlu, yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı. Barbaros Yoloğlu kimdir, kaçıncı sezonda yarıştı, eşi kim? Barbaros Yoloğlu MasterChef All Star'a katıldı - 1 İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Yoloğlu, 2023 temmuz ayında sevgilisi Şule İdil Aydın ile Samsun'da nikah masasına oturdu.

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