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THY kabin memuru alım başvurusu 2023! Kabin memuru maaşları kaç para oldu?

THY kabin memuru alım başvurusu 2023! Kabin memuru maaşları kaç para oldu?

Türkiye'nin önce gelen hava yolu kuruluşlarınan biri olan Türk Hava Yolları kadın kabin memuru alacak. THY kabin memuru başvuruları 10 Ağustos Perşembe günü başlayacak, aynı gün saat 16.00'da bitecek. Aadayların 160-180 cm arası boya sahip olması ve iki dil bilmesi gerekiyor.

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TYH kabin memuru alımları için başvuru formu doldurulacak. THY kabin memuru başvuruları 10 Ağustos Perşembe günü başlayacak ve 15 bin kabin memuru alımı yapılacak. Peki THY kabin memuru alım şartları nedir, kimler başvuru yapacak? Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekmektedir.

Fiziksel Koşullar 

•160-180 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.)

•Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Görselde belirtilen beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

•Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları’nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan “Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı” doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür.

Hostes maaşları ne kadar oldu?

Türk Hava Yolları (THY) hostes maaşları: 28.000 TL – 35.000 TL. Onur Air Hava Yolları hostes maaşları: 22.250 TL – 30.000 TL. Pegasus Hava Yolları hostes maaşları: 23.000 TL – 31.500 TL. SunExpress Hava Yolları hostes maaşları: 23.250 TL – 31.750 TL.

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