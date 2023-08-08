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Servis ücretleri İstanbul kaç para oldu 2023 kilometre başı yeni ücret kaç lira?

Servis ücretleri İstanbul kaç para oldu 2023 kilometre başı yeni ücret kaç lira?

8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen UKOME toplantısının ardından okul servis ücretleri zammı açıklandı. 2023 İstanbul servis ücretleri son olarak en kısa mesafe olan 0-1 km aylık 792 lira olarak belirlenirken, en uzun mesafe olan 23-25 km ise aylık 1901 TL olarak belirlenmişti. Yeni zamlı ücretler ise belli oldu. Peki İstanbul'da servis ücretleri kaç para oldu, 2023 servis ücretleri

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İstanbul okul servis ücretleri zammı belli oldu UKOME yeni servis ücretlerini duyurdu. Kilometre başına aylık ve yıllık okul servis ücretleri son olarak 6 Şubat'ta belirlenmişti. UKOME 'İstanbul'da okul servis ücretlerine zam mı geldi, ne kadar ve kaç TL oldu?' sorusuna yanıt verdi. İşte 2023 İstanbul okul servis ücretleri zammında son durum...
UKOME 8 Ağustos Salı günü olağanüstü toplandı. Tek gündem zam. Geçtiğimiz haftaki UKOME toplantısında uzlaşı sağlanamadığı için zam kararı çıkmamıştı.

İstanbul servis ücretlerine zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı 8 Ağustos Salı günü saat 13.00'te Bakırköy 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. İstanbul okul servis ücretlerinin UKOME toplantısının ardından açıklandı.

Yeni okul servis ücretleri 2023

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.

Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

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