DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sonuç sorgulama ekranı

DGS sonuçlarına ilişkin araştırmalar ÖSYM AİS üzerinden hız kazandı. Sonuçların açıklanmasını merakla bekleyen sınav katılımcıları ardından tercih işlemlerine başlayacak. Peki, 2023 DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte DGS sınavı hakkında merak edilen bilgiler...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen DGS sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce aday Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM DGS sınav takvimini yayımladı. İşte DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı kritik tarih...

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

DGS sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.