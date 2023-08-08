BIST 7.414
DOLAR 27,01
EURO 29,60
ALTIN 1.673,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Osmaniye'de korkunç kaza! 2 otomobil çarpıştı 1 kişi öldü

Osmaniye'de korkunç kaza! 2 otomobil çarpıştı 1 kişi öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Özkan Gül'ün (53) kullandığı 46 N 0278 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolunun Karabacak mevkisinde karşı yönden gelen N.A. idaresindeki 34 GBC 670 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gül, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Celal Şengör İstanbul'u terkediyor deprem bilimci Naci Görür'den İstanbul'u terkedecek misiniz soruna cevap
Celal Şengör İstanbul'u terkediyor deprem bilimci Naci Görür'den İstanbul'u terkedecek misiniz soruna cevap
Eris virüsü belirtileri neler, en yaygın belirtisi nedir? Eris virüsü nasıl bulaşır?
Eris virüsü belirtileri neler, en yaygın belirtisi nedir? Eris virüsü nasıl bulaşır?
İzmir'de MİT destekli büyük göçmen kaçakçılığı operasyonu! 7 organizatör ve 162 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de MİT destekli büyük göçmen kaçakçılığı operasyonu! 7 organizatör ve 162 düzensiz göçmen yakalandı
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan son iki takım belli oldu
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan son iki takım belli oldu
DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sonuç sorgulama ekranı
DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sonuç sorgulama ekranı
TBMM Genel Kurulu ikinci kez olağanüstü toplandı
TBMM Genel Kurulu ikinci kez olağanüstü toplandı
Devlet Bahçeli'den olağanüstü toplantı açıklaması
Devlet Bahçeli'den olağanüstü toplantı açıklaması
Antalya'da kaçak sigara operasyonu! 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
Antalya'da kaçak sigara operasyonu! 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
Servis ücretleri İstanbul kaç para oldu 2023 kilometre başı yeni ücret kaç lira?
Servis ücretleri İstanbul kaç para oldu 2023 kilometre başı yeni ücret kaç lira?
Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin ailesine alınan ev teslim edildi
Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin ailesine alınan ev teslim edildi
BluTV’nin merakla beklenen orijinal dizisi MAGARSUS Hepsiburada Premium’un katkılarıyla 10 Ağustos’ta izleyiciyle buluşuyor
BluTV’nin merakla beklenen orijinal dizisi MAGARSUS Hepsiburada Premium’un katkılarıyla 10 Ağustos’ta izleyiciyle buluşuyor
THY kabin memuru alım başvurusu 2023! Kabin memuru maaşları kaç para oldu?
THY kabin memuru alım başvurusu 2023! Kabin memuru maaşları kaç para oldu?