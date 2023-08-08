Osmaniye'de korkunç kaza! 2 otomobil çarpıştı 1 kişi öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Özkan Gül'ün (53) kullandığı 46 N 0278 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolunun Karabacak mevkisinde karşı yönden gelen N.A. idaresindeki 34 GBC 670 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gül, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.