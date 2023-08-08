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Eris virüsü belirtileri neler, en yaygın belirtisi nedir? Eris virüsü nasıl bulaşır?

Eris virüsü belirtileri neler, en yaygın belirtisi nedir? Eris virüsü nasıl bulaşır?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından gelen açıklamada ülkelerin yeni vakalara karşı tetikte olmaları ve COVID belirtileri gösteren hastaları yakından takip etmeleri önerildi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkedeki covid vakalarının sayısının yükseldiğini açıkladı. Peki, Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un bir varyantı olarak ortaya çıkan yeni virüsün adı Eris olarak duyuruldu. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, Eris isimli yeni bir Covid varyantı Birleşik Krallık'ta yayılıyor. Özellikle İngiltere'de panik yaratan varyant, ülkedeki her 7 COVID vakasından birinde görülüyor. İşte detaylar...

Eris virüsü nedir?

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturmaktadır. Hastalık, yaz kötü hava koşulları ve azalan bağışıklık nedeniyle hastaneye başvuruların artmasıyla ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa EG.5.1 tanımlaması yapmaktadır.

Eris virüsü belirtileri neler?

Boğaz ağrısı,

Burun akması,

Burun tıkanıklığı,

Hapşırma,

Kuru öksürük,

Baş ağrısı,

Islak öksürük,

Boğuk ses,

Kas ağrıları,

Değişik koku alma.

Eris virüsünün ana semptomları, yoğun bir şekilde Omicron varyantına benzemektedir. Bunlar; boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı burun, hapşırma, balgamsız öksürük, baş ağrısı, balgamlı öksürük, ses kısıklığı, kas ağrıları ve ağrıları ve koku alma duyusunda değişikliktir. Bununla birlikte, nefes darlığı, koku kaybı ve ateş ana semptomlar arasında kabul edilmemektedir.

Hangi ülkelerde yayıldı?

Eris, şimdiden Asya'daki COVID vakalarının yaklaşık yüzde 20'sini, Avrupa'dakilerin yüzde 10'unu ve Kuzey Amerika'dakilerin de yüzde 7'sini oluşturuyor.

İsrail de yeni varyanttan etkilenenler arasında. Yetkililer, 24 Temmuz itibarıyla İsrail'deki en az 18 vakada bu varyantın tespit edildiğini söylüyor. Dünya genelinde ise toplam 36 ülkede 2 binden fazla vakadan bu varyant sorumlu.

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