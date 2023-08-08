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Celal Şengör İstanbul'u terkediyor deprem bilimci Naci Görür'den İstanbul'u terkedecek misiniz soruna cevap

Celal Şengör İstanbul'u terkediyor deprem bilimci Naci Görür'den İstanbul'u terkedecek misiniz soruna cevap

Deprem bilimci Celal Şengör'ün İstanbul'u terk edeceği haberleri gündem oldu. Prof. Naci Görür, kendisinin de İstanbul'u terk edip etmeyeceği sorusuna, "Böyle bir söylem bireysel olarak bu işten kurtulmak demektir, bilim adamı olarak bizler herkesi temsil ediyoruz. Ben hayatımı kurtarmışım, yüz binlerce insan terk edilmiş gibi kalırsa ben yaşasam ne olur?" şeklinde yanıt verdi.

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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür; Türkiye'de son günlerde yaşanan depremler sonrasında olası Marmara depremi ile yeniden gündeme geldi.

Konuyla ilgili yapılan son açıklamaları ve İstanbul deprem risk durumunu hakkında MedyaTava TV’den İlke Özalp’in sorularını yanıtlayan Görür; deprem önlemleriyle ilgili devletin acilen eylem planını gerçekleştirmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Doğru bulmuyorum"

Tüm bu uygulamaların gerçekleşmesi ile 15 senede depreme karşı hazır hale gelebileceğimizi söyleyen Naci Görür; Prof Dr. Celal Şengör’ün olası Marmara depremi nedeniyle İstanbul’u terk edeceğine dair söylemlerinin ardından, kendisinin de İstanbul’u terk edip etmeyeceği sorusuna da;

"Ben böyle bir şey düşünmüyorum ve düşünülmesini doğru bulmuyorum, böyle bir söylem bireysel olarak bu işten kurtulmak demektir, bilim adamı olarak bizler herkesi temsil ediyoruz, kendi hayatımı kurtarmışım on binlerce, yüz binlerce insan ölüme terk edilmiş gibi kalırsa ben yaşasam ne olur yaşamasam ne olur? Celal’in İstanbul’u terk edeceğim demesinde bir tepki var, bu tepkiyi doğru algılamak lazım‘’ diyerek cevap verdi.

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