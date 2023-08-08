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Konya'da saman balyası yüklü minibüs alev aldı! Alevler arazideki samanları yaktı

Konya'da saman balyası yüklü minibüs alev aldı! Alevler arazideki samanları yaktı

Konya'nın Beyşehir yolunda saman balyası yüklü minibüste çıkan yangında alevlerin araziye sıçraması sonucu 20 dönümlük alanda bulunan saman balyaları da yandı.

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Yangın, Hüyük-Beyşehir yolu arasında Yelten mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K.'nin kullandığı 42 ADU 83 plakalı saban balyası yüklü minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler yol kenarındaki araziye sıçradı.

Kısa sürede yayılan alevler yaklaşık 20 dönüm alanda bulunan saman balyalarını da yaktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Hüyük ve Büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabalarının sonunda söndürüldü. Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde önlem alırken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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