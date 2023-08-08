Beşiktaş İngiliz oyuncu Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Beşiktaş Alex Oxlade Chamberlain’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek İngiliz oyuncu, siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.Abone ol
Alex Oxlade Chamberlain, Beşiktaş için Türkiye’ye geliyor.
Siyah-beyazlılar anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncuyu İstanbul’a davet etti.
Sağlık kontrollerinden geçecek olan 29 yaşındaki oyuncu, sorun tespit edilmemesi halinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Siyah-beyazlılar serbest durumdaki Chamberlain için bonservis bedeli ödemeyecek.
Southampton ve Arsenal formaları giyen İngiliz oyuncu, son 6 sezonda Liverpool’da oynadı.
Milli takımda da görev aldı
Liverpool ile 146 maça çıkan Chamberlain, 18 gol attı, 15 asist yaptı. Chamberlain 35 maçta görev yaptı İngiltere Milli Takımı’nda 7 gol attı.
Sports Digitale'in haberine göre Beşiktaş’ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Alex Oxlade-Chamberlain bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.