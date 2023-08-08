İETT tam ve öğrenci aylık abonman ücretleri 2023 güncel zamlı liste

İstanbul'da toplu taşıma zammı yapılması ile tam ve öğrenci aylık abonman fiyatları da güncelleniyorBuna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi. Tam akbil 15 TL, Öğrenci akbil 7,32 TL, öğretmen akbil 10,74 TL, aylık tam akbil dolum 1177 TL, aylık öğrenci akbil dolum 212 TL

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Toplu taşıma zammına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. UKOME 8 Ağustos yani bugün toplu ulaşım zammı gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri; toplu ulaşım zammı, taksi indi bindi parası ve okul servis ücretleri oldu. Peki, İstanbul toplu taşıma zammı sonrası aylık tam ve öğrenci akbil abonman ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

İstanbul'da toplu taşımaya zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplandı.

Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

İETT güncel abonman tarifesi

Kabul edilen zam teklifi kapsamında,

Tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldiği belirtildi.

İstanbul güncel toplu taşıma ücretleri

İETT Ücret Tarifeleri

Tam akbil 15 TL

Öğrenci akbil 7,32 TL

Öğretmen akbil 10,74 TL

Aylık tam akbil dolum 1177 TL

Aylık öğrenci akbil dolum 212 TL

İstanbul Metrobüs Ücret Tarifesi

Metrobüste durak sayısına göre ücret tarifesi ise şu şekilde;

Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14,69 TL’den 22,25 TL'ye yükseldi.

Metrobüs ücret tarifesi, durak sayısına ve tam, öğrenci, sosyal ve Mavi Kart'a göre farklılık göstermektedir.

İstanbul Marmaray Ücret Tarifesi

Marmaray en uzun mesafe ücreti 21.91 TL’den 33 TL'ye yükseldi.

Güncel Marmaray ücretleri şu şekilde;

Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 15 TL,

Tam parkur 33 TL.