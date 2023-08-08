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Antalya'da kiralık ev dolandırıcısı 1,5 milyon TL vurgun yaptı

Antalya'da kiralık ev dolandırıcısı 1,5 milyon TL vurgun yaptı

Antalya'da ev kiralama, araç ve elektronik eşya satma bahanesiyle turistleri ve vatandaşları toplamda 1 milyon 537 bin 500 TL dolandırdığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

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Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda çoğunlukla yabancı şahıslarla sosyal medya platformlarından ve bir mesaj uygulamasında oluşturulan gruplar üzerinden iletişime geçerek ev kiralama ve değerinden fazla döviz bozdurma vaadiyle 6 yabancı ülke vatandaşının toplamda 250 bin TL dolandıran M.A., il dışında ikamet eden bir şahsın Muratpaşa ilçesinde bulunan dairesini bilgisi dışında internet üzerinden satılık ilanı verip, daireye müşteri olan yabancı uyruklu şahıstan 266 bin TL kaparo bedeli alan ve kendisini dairenin sahibi, emlakçı ve aracı olarak tanıtan H.T., G.T. ve R.Y. isimli şüpheliler yakalandı.

Operasyonların devamında bir internet sitesine satılık ilanı veren aracın sahibi ile görüşüp pazarlık yaptıktan sonra kaparo bedeli göndererek ilandan kaldırtıp, aynı aracı daha düşük miktarda ilana koyup araca müşteri olan şahsı notere yönlendirerek 450 bin TL dolandıran S.Ç. isimli şüpheli ile, 2023 yılı içerisinde farklı tarihlerde ilimiz merkezinde internet üzerinden ses sistemleri satılık ilanı veren vatandaşlarla iletişim kurup güvenlerini kazandıktan sonra bu ürünleri adresine teslim ettirip ürün bedellerini değişik bahanelerle ödemeyerek toplamda 5 ayrı olayda 7 farklı müştekiden 571 bin 550 TL değerindeki malzemeleri alarak dolandırdığı tespit edilen ve “Dolandırıcılık” ile “Güveni Kötüye Kullanma” suçlarından 17 ayrı aranması, 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.M. yakalandı. Toplamda 1 milyon 537 bin 550 TL dolandırıcılık olaylarının şüphelileri hakkında “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.

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