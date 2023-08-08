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Devrilen tıra otomobil çarptı: 1 ölü

Devrilen tıra otomobil çarptı: 1 ölü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen tıra çarpan otomobilin şoförü öldü, tır sürücüsü ile otomobildeki bir kişi yaralandı.

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B.B. idaresindeki hurda inşaat demiri yüklü tır, Dörtyol ilçesi İskenderun-Payas otobanında sürücüsünün direksiyon hamiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen tıra arkadan gelen Ahmet Çağırır'ın kullandığı otomobil çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki bir kişi ile tır şoförü B.B. yaralandı.

Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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