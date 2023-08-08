Terörist elebaşı Duran Kalkan'dan skandal 'gezi' açıklaması

PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticisi Duran Kalkan, 'Akbelen' üzerinden yeni bir gezi provokasyonuna soyundu. Turan, "Büyük bir direniş var. Selamlıyoruz. Direndiler, önemli direnişlerden Gezi de ormanı, ağacı korumakla başladı" dedi.

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Türkiye'nin son yıllarda 'Milli Enerji ve Maden Politikası' çerçevesinde attığı adımlar bir takım çevreleri rahatsız etti. Türkiye'nin 'enerji' hamlelerini baltalamaya çalışan odakların kirli oyunları ise hükümetin pro-aktif hamleleri ile tek tek bozuldu.

Son olarak; Muğla Milas'taki termik santraller konusunda yapılan provokasyonlar, CHP'nin kışkırtma çabaları ve sözde çevrecilerin karalama kampanyaları kamuoyu gündemini meşgul etti.

Akbelen eylemcilerinin suç dosyaları kabarık çıktı

Muğla Akbelen'de 12 gündür yasa dışı eylem yapan ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren eylemcilerin suç dosyası kabarık çıktı. 24 Temmuz'dan bu yana aşırı sol terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve bölgeye gelen vatandaşları provoke ettikleri de gözlenen toplam 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamına yakınının Milas dışından özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldikleri belirlendi. Gözaltınna alınanlardan bazılarının silahlı terör örgütü DHKP/C, MLKP üyesi olmanın dışında terör örgütü propagandası yapma, yasadışı toplantı, gösteri ve yürüyüşlere katılma ve çocuk istismarı, uyuşturucu, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edilmesi gibi suçlardan toplam 70 ayrı suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, bu ve benzeri kişilerin farklı illerden sözde çevreci eylemlere katılmak için Akbelen'e geldikleri, provokasyon yaparak, diğer vatandaşları suça teşvik ettiklerini belirledi. Güvenlik güçleri, vatandaşları "Bu tür kişilerin oyunlarına gelinmemesi, konusunda uyarıda bulunuyor.

Pkk'nın yeni kaos planı: Akbelen ormanı

PKK/KCK terör örgütünün kamuoyunda orman yangınları eylemlerini üstlendiği alt yapılanması olan 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' olarak adlandırılan ve şehir içi eylemlerde yer alan yapıdan sorumlu değilmiş gibi doğa savunuculuğuna soyunan PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticisi Duran Kalkan, Akbelen üzerinden yeni bir gezi provokasyonuna soyundu.

Kalkan, terör örgütünün yurtdışı haber sitelerinden ANF'ye verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi:

Şimdi Akbelen'de orman kesiyorlar. Bugün haberlerde veriyordu; diyorlardı ki, bir haftada doksan futbol sahası büyüklüğünde yer ormansızlaştırıldı. Dümdüz kesildi. Peki niçin? İşte rant için şöyle bir teori uydurmuşlar. Orman kesimi rant nedeniyle. Evet rant. Ama bu rant nereye gidiyor? Nerede kullanılıyor? Bazı soyguncular palazlanıyorlar, fakat o oradan kazanılan para nerede kullanılıyor? Kürt savaşında kullanılıyor. Kürtlere karşı mermi olarak kullanılıyor. Bunu görmek çok zor mudur? Görüp de kabul etmek gerçekten mi çok zor? Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Görüntülere aldanmamalı Türkiye toplumu, sosyalistleri, aydınları, kadın ve gençleri. Sonuca bakmalılar. Sonucu ortaya çıkaran nedene baksınlar.

Terörist elebaşı kirli provokasyonu itiraf etti

Akbelen'de büyük bir direniş var. Selamlıyoruz. Ekolojiye sahip çıkılıyor. Karadeniz'de HES'ler yapmak istediler. Köylüler sahip çıktılar, direndiler. Önemli direnişlerden Gezi de ormanı, ağacı korumakla başladı.