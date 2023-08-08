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CHP'nin Akbelen görüşme talebi Meclis'te reddedildi

CHP'nin Akbelen görüşme talebi Meclis'te reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmedi.

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TBMM Genel Kurulu, Akbelen'i görüşmek için olağanüstü toplanırken, muhalefet partilerinin genel görüşme önergesi reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Meclis olağanüstü toplandı

Genel Kurul Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, yapılan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirtti. Genel Kurul'da genel görüşme önergesinin okunmasının ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Meclis'te oturma düzeninin 6 partiye göre ayarlanmasının ardından görüşmelere geçilmesini talep etti.

Muhalefetin önergesi reddedildi

Meclis Başkanvekili Celal Adan da toplantının olağanüstü bir toplantı olduğunu hatırlatarak, genel görüşme önergesinin görüşülmeden başka bir konunun görüşülemeyeceğini anımsattı. Adan, konunun Meclis Başkanının da bilgisi dahilinde olduğunu, çözüm için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Muhalefet partilerinin Akbelen'i görüşmek için verdiği genel görüşme önergesi reddedildi.

Akbelen'de ne olmuştu?

Geçtiğimiz haftalarda Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda kömür madeni sahasını genişletmek için yapılan ağaç kesimine karşı bölge halkı günlerce süren protesto gösterisi düzenlemişti. Çıkan olaylarda çok sayıda çevreci gözaltına alınmıştı.

Erdoğan: Mesele üzüm yemek değil bağcıyı dövmek

Dün Kabine'nin ardından yaptığı açıklamada Akbelen'deki olaylara sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti: "Muğla belediyesi ana muhalefette. Onlara soruyorum. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bakalım açıklayın. Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum, başaramadınız, başaramayacaksınız. Ülkemizin kalkınma kervanını yürütmeye odaklanırken; maşaları ve sahiplerini kendi kinleriyle baş başa bırakıyoruz. Kampanyanın ağaç hassasiyetiyle izahı mümkün değil. Mesele üzüm yemek değil bağcıyı dövmek."

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