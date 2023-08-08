Atalanta'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve transferde adı Fenerbahçe'yle de anılan Merih Demiral, Nottingham Forest'ın radarına takıldı.

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İtalya'da Atalanta forması giyen ancak bu sezon kadroda düşünülmeyen milli stoper Merih Demiral'a, İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ın talip olduğu iddia edildi.

Daily Mail'in haberine göre; İngiliz kulübü, Merih Demiral için transfer teklifinde bulundu. Nottingham'ın milli futbolcu için 17 milyon sterlin ödemeye hazır olduğu ve transferin gerçekleşmesi için Merih Demiral'ın da ikna edilmesi gerektiği vurgulandı.

Merih Demiral'ın gönlü Serıe a'da kalmaktan yana

Haberde, 25 yaşındaki stoperin Türkiye'den de teklifler aldığına yer verilirken Merih'in tercihinin Inter'in ilgisi sonrası Seria A'da kalmak olduğu vurgulandı.

İtalyan ekibi ile 3 yıl daha anlaşması bulunan Merih, 2022 yılında 21 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'tan transfer edildi. Geride kalan sezonda İtalyan takımında 28 maça çıkan başarılı stoper 1 kez fileleri havalandırdı.

Atalanta teknik direktörü Gasperini ile yaşadığı sorun nedeniyle kadroda düşünülmeyen Merih Demiral, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyordu.