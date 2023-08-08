BIST 7.412
DOLAR 27,00
EURO 29,62
ALTIN 1.671,76
HABER /  DÜNYA

İmran Han'a Pakistan'da 5 yıl siyasi yasak getirildi

İmran Han'a Pakistan'da 5 yıl siyasi yasak getirildi

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davasında 5 yıl siyasi yasak getirildi.

Abone ol

Pakistan’da devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davası kapsamında 3 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanan eski Başbakanı İmran Han'a 5 yıl da siyasi yasak getirildi.

Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), söz konusu siyasi yasak kararını Han hakkında verilen hapis cezasına atıfta bulunarak, 2017 Seçim Yasası'nın 232. Maddesi ve Anayasa'nın 63(1)(h) Maddesi’ne dayandırdı.

Han hükümeti, geçtiğimiz yılın nisan ayında parlamentoda yapılan bir güven oylamasının ardından düşmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 41,4 azaldı
Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 41,4 azaldı
Merih Demiral, Nottingham Forest'ın radarına takıldı
Merih Demiral, Nottingham Forest'ın radarına takıldı
Devrilen tıra otomobil çarptı: 1 ölü
Devrilen tıra otomobil çarptı: 1 ölü
Artvin'de çıkan yangında 2 ev hasar gördü
Artvin'de çıkan yangında 2 ev hasar gördü
Terörist elebaşı Duran Kalkan'dan skandal 'gezi' açıklaması
Terörist elebaşı Duran Kalkan'dan skandal 'gezi' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti
Akçakoca'da denize girmek yasaklandı
Akçakoca'da denize girmek yasaklandı
CHP'nin Akbelen görüşme talebi Meclis'te reddedildi
CHP'nin Akbelen görüşme talebi Meclis'te reddedildi
Klimalı ortamlarda yaşayanlarda sıcak havaya bağlı ölüm riski daha yüksek
Klimalı ortamlarda yaşayanlarda sıcak havaya bağlı ölüm riski daha yüksek
Gaziantep'te ormanlara giriş yasağı uzatıldı
Gaziantep'te ormanlara giriş yasağı uzatıldı
Samsun'da tartıştığı kişiyi boynundan bıçakladı!
Samsun'da tartıştığı kişiyi boynundan bıçakladı!
Esenyurt'ta çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Aileler birbirine, silah ve döner bıçağıyla saldırdı
Esenyurt'ta çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Aileler birbirine, silah ve döner bıçağıyla saldırdı