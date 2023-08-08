Yusuf Yazıcı’ya yeni talip çıktı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istiyor.

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Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı'ya transferde yeni bir talip çıktı.

Yusuf Yazıcı'yı istiyorlar

Fransız basınında yer alan habere göre; Nantes, Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

Ludovic Blas'ı Rennes'e 15 milyon euroya satan Nantes, alternatifleri arasına milli oyuncuyu da aldı.

Fransız ekibinin son kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Lille ile 1 sene daha sözleşemesi bulunuyor

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı'nın Lille'le 1 sene daha sözleşmesi var. 26 yaşındaki oyuncu Lille ile 93 maça çıktı ve 17 gol 11 asist yaptı.