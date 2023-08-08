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Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Olimpija Ljubljana deplasmanına çıkacak.

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Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak.

Olimpija Ljubljana 0-1 Galatasaray (CANLI SKOR)

Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı olarak yayımlanacak.

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Kİ Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk 11'ler
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Sualehe, Elsnik, Fedida, Ratnik, Muhamedbegovic, Bristric, Seslar, Posavec, Rui Pedro

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu

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