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İtalya'da alkollü araç kullanımını engellemek için "ücretsiz taksi projesi" deneniyor

İtalya'da alkollü araç kullanımını engellemek için "ücretsiz taksi projesi" deneniyor

İtalya'da alkollü araç kullanımının önüne geçmek ve ülke genelinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarını azaltmak amacıyla ücretsiz taksi hizmeti projesi test ediliyor.

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İtalya'nın 6 bölgesinde başlayan ve henüz test aşamasındaki proje kapsamında, alkolün etkisi altında araç kullanımını önlemek amacıyla alkollü kişilere ücretsiz taksi hizmeti sunuluyor.

Projede, özellikle gece kulüplerinden çıkan kişilere uygulanan alkol testinde seviyenin yasal sınırı aştığı tespit edilirse, taksi çağrılarak güvenli şekilde evlerine bırakılmaları isteniyor.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin de desteklediği projenin testi, eylülün ortasına kadar devam edecek.

Öte yandan muhalefet, söz konusu projenin gençleri "aşırı alkol tüketimine teşvik ettiğini" savunurken, bazı vatandaşlar da ücretsiz hizmetin vergileriyle karşılanacağını ifade ederek karşı çıktı.

Avrupa Ulaşım Güvenliği Konseyinin verilerine göre, İtalya'da 2019'da polise bildirilen 59 bin civarındaki trafik kazasının yaklaşık yüzde 8,7'sinde en az bir alkollü sürücü yer aldı.

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