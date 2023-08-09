Okan Buruk: Önemli bir galibiyet aldık, maç 5-0, 6-0 da olabilirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün maç 5-0, 6-0 da olabilirdi. Önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Maç 5-0, 6-0 da olabilirdi"

"Oyunu zemin çok etkilemedi. Oyun aktı, paslar çıktı. Zeminden yana sorun olmadı. Önemli bir galibiyet aldık. Bundan önceki turda etkili olmuş bir takım vardı. Rakibimizin artılarını ve eksilerini iyi biliyorduk. Bugün maç 5-0, 6-0 da olabilirdi. Önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"Zor bir dönemden geçtik"

"Zor bir dönemden geçtik. Sakat oyuncularımız vardı, yeni gelen oyuncular vardı. Bu kadar zorluklarda böyle bir performans gösterdikleri için teşekkür ediyorum."

"Klaksvik iki takımı eleyip geldi"

"Klaksvik iki takımı eleyip geldi. Sürpriz bir takım. Futbolda ne olacağı belli olmuyor. Kendi turumuzu geçip rakibimizi bekleyeceğiz."

"Bana Fenerbahçe maçını hatırlattı"

"3 gol, sayılmayan goller. Bana Fenerbahçe maçını hatırlattı. 3-0 üstüne 2 tane sayılmayan gol geçen seneki. Ona benzer bir maç oldu."