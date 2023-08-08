Güney Afrika’da taksi şoförlerinin grevinde 5 kişi öldü

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da taksi şoförlerinin geçtiğimiz hafta perşembe günü başlattığı grevde patlak veren şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti.

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Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da Güney Afrika Ulusal Taksi Konseyi (SANTACO), yerel makamlara ruhsatsız araç kullanma veya plaka gibi ihlaller nedeniyle araçlara el koyma yetkisi veren yasayı protesto etmek için geçtiğimiz hafta perşembe günü greve gitmişti.

Polisin araçlara el koymaya başlamasıyla protestocular çok sayıda aracı ateşe vermiş ve polise taşla saldırmıştı.

Protestolarda patlak veren şiddet olaylarında aralarında 40 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının da bulunduğu toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Polis Bakanı Bheki Cele düzenlediği basın toplantısında, perşembe gününden bu yana 120 zanlının mala zarar verme, yağma ve halka şiddet uygulamaktan tutuklandığını söyledi.

Cape Town Belediye Başkanı Geordin Hill-Lewis ise, "Cape Town'da müzakere taktiği olarak şiddete asla müsamaha gösterilmeyecektir. SANTACO'ya barışçıl bir şekilde müzakere masasına dönme çağrımızı yineliyoruz" dedi.

SANTACO, tepkilerin ardından kendilerinin şiddet olaylarından sorumlu olmadığını ve bu tür eylemlerin üyeleri tarafından değil başka kişiler tarafından körüklendiğini belirtti.