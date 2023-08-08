Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen kaçakçılarla birlikte yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde insan kaçakçılığı yapan 3 şüpheli ile yurt dışına kaçış hazırlığındaki 17 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin Ayvalık üzerinden yurt dışına çıkacağı bilgisine ulaştı. Takibe aldığı 3 taksiyi durduran ekipler, Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, bu kişilerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin ise İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.