Sağlıklı hayat için önerilen günlük adım sayısı değişti ölüm riskinde yüzde 15 detayı

Uzun zamandır sağlıklı ve formda kalmak için günde 10 bin adım atmanın önemli olduğu söylense de, yeni bir çalışma 5 bin civarında atılacak adımın da yeterli olabileceğini gösterdi. 4 bin adımın üzerinde 20 bin adıma kadar atılacak ilave her bin adım erken ölüm riskini yüzde 15 oranında azaltıyor.

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Dünya genelinde 226 binden fazla kişi üzerinde yapılan analiz, günlük 4 bin adımın herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riskini azaltmaya başlamak için yeterli olacağı sonucuna ulaştı.

2 bin 300'ün üzerinde atılacak adım ise kalp ve kan damarlarına fayda sağlıyor.

4 bin üzeri ilave her bin adım ölüm riskini yüzde 15 azaltıyor

4 bin adımın üzerinde 20 bin adıma kadar atılacak ilave her bin adım ise erken ölüm riskini yüzde 15 oranında azaltıyor.

Ne kadar çok adım o kadar az risk

Araştırmacılara göre ne kadar çok adım atılırsa, o kadar çok sağlıklı sonuç elde etmek mümkün.

Polonya'daki Lodz Tıp Üniversitesi ve ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ekipler, yürümenin faydalarının yaşadıklara yere bakılmaksızın tüm cinsiyetler ve yaş grupları için geçerli olduğu sonucuna ulaştı.

Yetersiz fiziksel aktivite 4. ölüm nedeni

Ancak en büyük fayda 60 yaşın altındakiler arasında görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yetersiz fiziksel aktivite her yıl 3,2 milyon ölüme neden oluyor. Bu dünya genelinde en yaygın dördüncü ölüm nedeni.

Barry's isimli küresel fitness şirketinde antrenör ve eğitmen olan Honey Fine, BBC’ye yaptığı değerlendirmede fazla oturmanın neden olduğu sorunların altını çiziyor:

“Metabolizmanızı yavaşlatabilir. Kaslarınızın gücünü etkileyebilir, bu da ağrılara neden olabilir. Çok uzun süre oturmak aynı zamanda çeşitli sırt sorunlarına neden olabilir. Ofis işi yapan insanlarda sıkça görüyoruz bunu. Sırtları sürekli olarak stresli ve sıkışmış bir pozisyona sokuluyor, bu da ilerleyen yaşlarda daha fazla soruna yol açıyor.”

Öneriler

Fine’ın yürüyüşlerle ilgili verdiği ipuçları şöyle:

Otobüs veya araba binmek yerine, gideceğiniz metro ve tren istasyona yürüyün.

Eğer bir masada çalışıyorsanız, saatlik olarak kalkıp hareket etmek için hatırlatıcılar kurun.

Hamileyseniz, yürümek yapabileceğiniz en iyi egzersiz türü.

Podcast dinleyerek günlük 30 dakikalık bir yürüyüş yapın.

Arkadaşlarınızla bir parkta veya orman yollarında yürüyün. Köpeğiniz varsa onunla yürüyüş yapın.

Küçük küçük başlayın. İstasyondan ofise ya da eve 10 dakikalık bir yürüyüş daha sonra kolayca parkta yapılacak 20 dakikalık bir gezintiye ve nihayetinde de şehirde 30 dakikalık bir yürüyüşe dönüşebilir.