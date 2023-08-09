CHP'li belediyenin ‘vana kapalıydı’ iddiasına o vatandaştan yanıt: Elimde kamera görüntüleri var

Antalya'nın Alanya ilçesinde 34 gündür evine su gelmediği için isyan eden ve elinde bidonlarla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını basan Barış Bütün önceki gece elektrikleri kesilip, darp edildi. Bütün, ASAT'ın ortaya attığı 'vana kapalıydı' iddiasıyla ilgili de avukatı aracılığıyla şikayetçi olacağını, elinde kamera görüntülerinin olduğunu söyledi.

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Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde 34 gündür evine su gelmediği için isyan eden ve elinde bidonlarla 4 Ağustos'ta Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını basan kuaför Barış Bütün, tepki göstermişti.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ise evde vananın kapalı olduğunu öne sürmüştü. 'Vana kapalıydı' iddiasıyla ilgili avukatı aracılığıyla şikayetçi olacağını söyleyen Barış Bütün önceki akşam taşlı ve sopalı saldırıya uğradı.

Başından, bacağından yaralanan ve tişörtü kanlar içinde kalan Barış Bütün yaşadıklarını SABAH'a anlattı:

"Önceki gece saat 23.38'de evin elektriği kesildi. Dışarıya baktığımda mahallenin ışıkları yanıyordu. Şarteli kontrol etmek için dışarı çıktım. Şartelin kapatıldığını fark ettim. Açmaya çalıştığım sırada karanlıkta taşılı sopalı saldırıya uğradım.

"Eşim Suna, oğlum ve benim can güvenliğim yok"

Kafamdan, bacağımdan, dizimden ve ayağımdan yaraladım. Tekmelerle dakikalarca vurdular. Ben yerde halsiz kalınca sonra bir anda kaçıp gittiler. Güçlükle eve geldim. Eşim ilk müdahaleyi yaptı. Eve ambulans ve jandarma geldi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu aldım. Eşim Suna, oğlum ve benim can güvenliğim yok" diye konuştu.

"Vanaları kapalı kuyruklu yalanını uydurdular"

Belediye yetkililerinin kendilerine 'vana kapalı' diyerek iftira attığını da belirten Barış Bütün ve eşi Suna Bütün, "Biz 2 yıldır burada yaşıyoruz. Geçen sene su sorunumuz yoktu. Ancak bu yıl sadece biz değil, tüm mahalle mağdur. Biz onlardan sadece su istedik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Bize iftira attılar. Vanaları kapalı kuyruklu yalanını uydurdular.

"Ben isyan edince aynı gün su geldi"

Bu yetmezmiş gibi canımıza ve malımıza kast ettiler. Ölsek de bu işin peşini bırakmayacağız. Benim evimin su saati açıktı. 34 gün 50 derece sıcak altında ASAT bize cehennem hayatı yaşattı. Hepsi görüntülü ve belgeli. Ben isyan edince aynı gün su geldi.

"Delillerle konuşuyoruz"

Kamera görüntüleri var, görevliye neden öyle olduğunu sorduğumuzda 'daha önce su depomuz boştu, şimdi doldu' diyor. Ayrıca suyun geldiği gün biz evde yokken ASAT görevlisi gelip, bahçedeki sebzeleri sulamış.Benim evim 24 saat kamera kaydı yapıyor. Bizim elimizde 21 ve 26 Temmuz'da ASAT 'tan gelen yetkililerin görüntüleri var. Delillerle konuşuyoruz.

Bizi bu kişiler trol olmakla suçladı. Evimizin suyunun akmamasının sebebi yine ASAT elemanlarının söylediği gibi su deposunun pompasının arızalı olması ve yenisinin Antalya'dan gelmemiş olmaması. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bile konudan haberdarken nasıl olur da 'vana kapalı' derler? ASAT elemanları defalarca geldi, kontrol etti. Bizden kamuoyu önünde özür dilesinler" dedi.

"Yasal süreç başlatacağız"

Ailenin avukatı Mehmet Değirmenci, " 'Önceden kurgulanmış', 'vana kapalı' gibi iftiralar atıp, müvekkilimi toplum nazarında itibarsızlaştırmaya yönelik söylemlerde bulunan şahıslar hakkında yasal süreç başlatacağız" dedi.