'Aday olacak' denilen Özgür Özel'e Manisa'da kötü haber! Kılıçdaroğlu mesajı verdi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in istifa etmesinin ardından Anadolu’da parti örgütüyle bir araya gelmeyi planladığı iddia ediliyor. Turun başlayacağı yer olan Manisa’ya Kılıçdaroğlu, Özel'le arası iyi olmayan yeni il başkanı atadı.

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CHP’de kurultay takvimi hızla ilerlerken kulisler de günden güne hareketleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun hedefini “İBB seçimleri” olarak belirlemesinin ardından değişimcilerin “İmamoğlu’nun desteğiyle grup başkanı Özgür Özel’i kurultayda aday gösterecekleri” öne sürülüyor.

Cumhuriyet'in haberine göre bu iddialar gündemdeki yerini korurken Özel’in “bu ay içinde grup başkanlığı görevinden istifa edeceği” iddia edildi. İstifa etmesinin ardından Özel, kurultay çalışmaları kapsamında Anadolu turuna çıkarak parti örgütüyle bir araya gelmeyi planladığı da öğrenildi.

İmamoğlu'nu 2028'e hazırlama planı

Öte yandan Özel ve değişimcilerin bu planla, “İmamoğlu’nu 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde ‘CHP’nin cumhurbaşkanı adayı’ göstermeyi hedeflediği” de ileri sürüldü.

Manisa'da Özgür Özel'e mesaj

Özel’in Anadolu turunu seçim bölgesi Manisa’dan başlatacağı kulislerde konuşuluyor. Bunun yanı sıra Manisa il yönetiminin istifalar sonucu düşmesi kulislerde yeni bir tartışma yarattı.

Kılıçdaroğlu, önceki gün yapılan MYK toplantısında Manisa il başkanlığına yeni yönetimini atanması için yetki aldı. Ardından Kılıçdaroğlu, il başkanlığına eski Manisa il başkanı Semih Balaban’a yakın isimlerden olan Kuyumcu’yu atadı. Balaban ile Özel’in arasının iyi olmadığı biliniyor.

Balaban'a karşı başarı kazanamamıştı

Bu açıdan kulislerde, “Özel’in önceki il, ilçe ve mahalle kurultaylarında Balaban’a karşı başarı kazanamaması” anımsatılarak “Kılıçdaroğlu’nun Özel’e karşı yaptığı bir hamle” olarak konuşuluyor.

Ancak Özel’in özellikle Adana ve Osmaniye’de etkili olduğu belirtilirken “değişim” ekibinin “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olabileceği” de değerlendiriliyor. Ama ilçe kurultaylarından sonra yapılacak il kurultaylarında kurultay delegelerinin seçilmesi gerektiği de konuşuluyor.