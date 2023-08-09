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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav ne zaman bitiyor?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav ne zaman bitiyor?

Online olarak gerçekleştirilen AÖL sınavları hakkında soruları bulunan adaylar sınavların ne zaman sona ereceğini ve sınav sonuçlarını araştırıyor. Lise diploması almak adına AÖL sınavlarında ter döken adaylar için sorularının cevaplarını haberimizde derledik...

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Lise mezunu olmak için Açık Lise (AÖL) sınavlarına giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman yapılacağı hakkında araştırmalara başlamış durumdalar. Sınavları henüz tamamlamamış adaylar ise sınavların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Konu ile ilgili bilgiler haberimizde...

Açık lise sınavları ne zaman bitecek?

AÖL 3. dönem online sınavları normal öğrenciler için 28 Temmuz Cuma günü başladı.

Açıköğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları;

28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

Hükümlü öğrencilerin sınavları 18 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 9 Ağustos tarihinde sona erecek.

Sınavlar tamamlandıktan sonra adaylar sorulara ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 5 (beş) gün içerisinde iletecek.

Sonuçların da Ağustos ayının son günlerine kadar ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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