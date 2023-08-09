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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu! 12 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu! 12 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Erzincan'da uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde 12 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; Akyazı uygulama noktasında durdurulan, yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği Odin'in sağ ön teker üstünde kilitli bulunan ikram dolabına tepki vermesi üzerine yapılan aramada, yaklaşık piyasa değeri 4 milyon TL olan 24 parça halinde daralı ağırlığı 12 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Otobüs şoförleri N.G., S.G. ve muavin E.I., isimli şüpheli şahıslar TCK 188 (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak) suçu dahilinde adli makamlara sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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