İETT zammı toplu ulaşım ücretleri zamlandı! Güncel fiyatlar ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11.00'de toplu taşımaya zam gündemiyle toplandı. Olağanüstü toplantıda taksi indi bindi parası, okul servis ücretleri ve toplu taşıma zamları açıklandı. İşte 2023 toplu ulaşım zammı son dakika gelişmeleri ve İETT öğrenci, tam ücretleri...

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UKOME toplantısının ardından toplu ulaşım zammı, taksi indi bindi parası ve okul servis ücretleri oldu. Toplantının ardından Marmaray, metrobüs, metro, tramvay, İETT, minibüs ve taksi ücretlerine zam yapıldı. İşte, 8 Ağustos 2023 İETT zammı ile güncel fiyatlar

UKOME olağanüstü toplandı

UKOME 8 Ağustos Salı sabahı olağanüstü toplandı. Geçtiğimiz haftaki UKOME toplantısında uzlaşı sağlanamadığı için zam kararı çıkmamıştı.

8 Ağustos sabahı saat 11.00’de UKOME tekrar toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 57 zam önermiş, İstanbul Taksiciler Odası yüzde 100 zam istemiş, UKOME’deki bakanlık temsilcileri ise yüzde 40 demişti ve uzlaşı çıkmamıştı.

Toplu ulaşıma yüzde kaç zam geldi?

İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

2023 İstanbul güncel toplu taşıma ücretleri

Tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya,

Öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya,

Öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya,

Tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya,

Öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.



Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.