AK Parti oylarındaki gerilemenin 3 başlığı ortaya çıktı AK Parti 30 büyükşehirde araştırma yaptı

Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin seçimlerde oy kaybının nedenlerine ilişkin 30 büyükşehirde araştırma yaptığını öne çıkan başlıkların ekonomi, Suriyeli sığınmacılar ve değişim talebi olduğunu yazdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52 oy oranı ile seçimden zaferle çıktı. Ama AK Parti’nin oyları yüzde 35’e geriledi. Parti yönetimi, oy kaybının nedenlerine dair kapsamlı bir araştırma başlattı.

AK Parti'ye yakın isimlerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin yaptırdığı çalışmaya ilişkin ayrıntıları aktardı:

AK Parti ilk planda 30 büyükşehirde araştırma yaptırıyor. AK Parti oylarındaki gerilemenin nedenlerini tespit etmeye çalışıyor. 30 büyükşehir bittikten sonra bu kez kalan illerde araştırma yapılacak. Bu araştırmada hangi başlıklar ön plana çıkıyor onları aktaracağım. Ama 7 Ekim tarihindeki AK Parti kongresinden sonra bu kez ikinci bir araştırma için düğmeye basılacak. Belediye başkan adaylıkları için çalışma yapılacak.

Ön plana çıkan başlıklar

AK parti oylarındaki gerilemenin üç başlığı şöyle:

1- Ekonomi

2- Suriyeli sığınmacılar

3- Değişim talebi

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı