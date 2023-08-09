BIST 7.412
DOLAR 27,03
EURO 29,70
ALTIN 1.677,25
HABER /  POLİTİKA

AK Parti oylarındaki gerilemenin 3 başlığı ortaya çıktı AK Parti 30 büyükşehirde araştırma yaptı

AK Parti oylarındaki gerilemenin 3 başlığı ortaya çıktı AK Parti 30 büyükşehirde araştırma yaptı

Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin seçimlerde oy kaybının nedenlerine ilişkin 30 büyükşehirde araştırma yaptığını öne çıkan başlıkların ekonomi, Suriyeli sığınmacılar ve değişim talebi olduğunu yazdı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52 oy oranı ile seçimden zaferle çıktı. Ama AK Parti’nin oyları yüzde 35’e geriledi. Parti yönetimi, oy kaybının nedenlerine dair kapsamlı bir araştırma başlattı.

AK Parti'ye yakın isimlerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin yaptırdığı çalışmaya ilişkin ayrıntıları aktardı:

AK Parti ilk planda 30 büyükşehirde araştırma yaptırıyor. AK Parti oylarındaki gerilemenin nedenlerini tespit etmeye çalışıyor. 30 büyükşehir bittikten sonra bu kez kalan illerde araştırma yapılacak. Bu araştırmada hangi başlıklar ön plana çıkıyor onları aktaracağım. Ama 7 Ekim tarihindeki AK Parti kongresinden sonra bu kez ikinci bir araştırma için düğmeye basılacak. Belediye başkan adaylıkları için çalışma yapılacak.

Ön plana çıkan başlıklar

AK parti oylarındaki gerilemenin üç başlığı şöyle:

1- Ekonomi

2- Suriyeli sığınmacılar

3- Değişim talebi

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

ÖNCEKİ HABERLER
Kırklareli'nde 53 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 53 düzensiz göçmen yakalandı
Grammy Ödüllü ABD'li şarkıcı Christina Aguilera Antalya'yı salladı!
Grammy Ödüllü ABD'li şarkıcı Christina Aguilera Antalya'yı salladı!
Trafik kazalarında 7 ayda bin 633 kişi hayatını kaybetti!
Trafik kazalarında 7 ayda bin 633 kişi hayatını kaybetti!
Hırsızlık yaptığı dükkana çaldığı malzemeyle iki gün arayla tekrar girmeye çalıştı
Hırsızlık yaptığı dükkana çaldığı malzemeyle iki gün arayla tekrar girmeye çalıştı
Erzurum'da korkunç kaza! Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Erzurum'da korkunç kaza! Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
İETT zammı toplu ulaşım ücretleri zamlandı! Güncel fiyatlar ne kadar oldu?
İETT zammı toplu ulaşım ücretleri zamlandı! Güncel fiyatlar ne kadar oldu?
Dolar ve Euro'da tam gaz yükseliş! 9 Ağustos 2023 piyasalarda son durum
Dolar ve Euro'da tam gaz yükseliş! 9 Ağustos 2023 piyasalarda son durum
Yeni nesil kablosuz kulaklıkların kanserle bağlantısı yok!
Yeni nesil kablosuz kulaklıkların kanserle bağlantısı yok!
Defineciler Gürcü Kilisesini tarumar etti! Define için Kiliseyi yıktılar
Defineciler Gürcü Kilisesini tarumar etti! Define için Kiliseyi yıktılar
İstanbul'da terör operasyonu: 6 kişi yakalandı! Hepsine el konuldu
İstanbul'da terör operasyonu: 6 kişi yakalandı! Hepsine el konuldu
İran’da tecavüz suçundan hüküm giyen 5 kişi idam edildi!
İran’da tecavüz suçundan hüküm giyen 5 kişi idam edildi!
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu! 12 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu! 12 kilo 600 gram eroin ele geçirildi