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Dolar ve Euro'da tam gaz yükseliş! 9 Ağustos 2023 piyasalarda son durum

Dolar ve Euro'da tam gaz yükseliş! 9 Ağustos 2023 piyasalarda son durum

9 Ağustos dolar ne kadar, euro ne kadar araştırmaları sürüyor. Yatırımcılar piyasalardaki son durumu merak ediyor? Yükseliş devam ediyor mu?

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 İstanbul serbest piyasada dolar 27,0230 liradan, avro 29,6590 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,0210 liradan alınan dolar 27,0230 liradan satılıyor. 29,6570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,6590 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,0230 lira, avronun satış fiyatı ise 29,5900 lira olmuştu.

Bitcoin ve alt coinler

Bitcoin 29.701 dolardan, Türk lirası karşısında ise 807.184 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH)1.833, Ripple (XRP) 0,642, Solana (SOL)  24,35 dolar civarlarında bulunuyor.

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