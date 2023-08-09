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Kırklareli'nde 53 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 53 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 53 düzensiz göçmen yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 53 düzensiz göçmen hakkında işlem yaptı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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