2023 minibüs ücretleri zamlandı! İndi-bindi ücretleri kaç para oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından yeni minibüs ücretleri açıklandı. 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de yapılan olağanüstü toplantının ardından UKOME İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam geldiğini açıkladı. Minibüslerde 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçildi. İşte 2023 toplu ulaşım zammı sonrası minibüs ücretleri...

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Yeni minibüs ücretleri, 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen UKOME toplantısının ardından araştırılmaya başlandı. Toplantının ardından İstanbul'da zamlı toplu ulaşım, taksi indi bindi ücreti ve okul servis ücretleri açıklandı. Yeni toplu ulaşım zammı sonrasında minibüs indi bindi ücretleri de belli oldu. İşte 2023 zamlı minibüs ücretlerinde son durum...

Toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapıldı. İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

Tam öğrenci akbil fiyatları

İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

Minibüs ücretleri kaç para oldu?

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.