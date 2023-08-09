BIST 7.412
DOLAR 27,03
EURO 29,70
ALTIN 1.677,25
HABER /  DÜNYA

Uyuşturucu baronuna 45 yıl hapis cezası verildi!

Uyuşturucu baronuna 45 yıl hapis cezası verildi!

"Clan del Golfo" adlı paramiliter grubun eski lideri "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga David, ABD'ye 96,8 ton kokain göndermekten suçlu bulunarak 45 yıl hapis cezası aldı.

Abone ol

New York Doğu Bölge Mahkemesi, dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu baronlarından Kolombiyalı Otoniel'e, uyuşturucu kaçakçılığından 45 yıl hapis cezası verdi.

Yargıç Dora Irizarry, Otoniel'e verdiği ceza öncesinde dava için "uyuşturucu kaçakçılığı açısından en ciddi davalardan biri olduğu şüphesiz" ifadesini kullandı.

Otoniel, en az 96,8 ton kokainin ABD'ye sevkiyatını sağlamaktan suçlu bulundu.

Savcılar, Otoniel'in "ölüm emri vermekten, rakipleri ve yetkililerle işbirliği yaptığını düşündüğü kişileri kaçırmaktan ve işkence etmekten" sorumlu olduğunu söyledi.

"Cezamı çektikten sonra Kolombiya'ya dönmeyi umuyorum"

Otoniel, işlediği suçların sorumluluğunu kabul ettiğini belirterek, "Mağdurların ailelerinden, verdiğim zarar için Kolombiya ve ABD hükümetlerinden özür dilerim. Cezamı çektikten sonra Kolombiya'ya dönmeyi umuyorum." dedi.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da "Bakanlık, Amerikan halkına zarar veren ölümcül uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinin liderlerini, ne kadar uzun sürerse sürsün ve nerede olurlarsa olsunlar bulacak." açıklamasında bulundu.

Otoniel'in yakalanması ve ABD'ye iadesi

Otoniel, ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, 22 helikopterin yer aldığı, 650 polis ve ordu mensubunun 23 Ekim 2021'de düzenlediği "Osiris" adı verilen operasyonda yakalanmıştı.

Kolombiyalı ünlü uyuşturucu kaçakçısı Dairo Antonio Usuga'nın ABD'ye iadesi, mağdurların talebi üzerine ülkeden ayrılmasını engelleyen tedbirlerin kaldırılmasıyla Mayıs 2022'de gerçekleşmişti.

Başkent Bogota'daki Dijin hapishanesinden alınan Otoniel, Catam askeri havaalanından "N110CP" numaralı bombardıman uçağıyla New York'a bağlı Brooklyn'deki federal bir hapishaneye gönderilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak medyasında "eşcinsel" kelimesi yasaklandı!
Irak medyasında "eşcinsel" kelimesi yasaklandı!
2023 minibüs ücretleri zamlandı! İndi-bindi ücretleri kaç para oldu?
2023 minibüs ücretleri zamlandı! İndi-bindi ücretleri kaç para oldu?
Kırklareli'nde kaçak göçmen operasyonu! 3 kaçakçı ve 53 kaçak yakalandı
Kırklareli'nde kaçak göçmen operasyonu! 3 kaçakçı ve 53 kaçak yakalandı
AK Parti oylarındaki gerilemenin 3 başlığı ortaya çıktı AK Parti 30 büyükşehirde araştırma yaptı
AK Parti oylarındaki gerilemenin 3 başlığı ortaya çıktı AK Parti 30 büyükşehirde araştırma yaptı
Kırklareli'nde 53 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 53 düzensiz göçmen yakalandı
Grammy Ödüllü ABD'li şarkıcı Christina Aguilera Antalya'yı salladı!
Grammy Ödüllü ABD'li şarkıcı Christina Aguilera Antalya'yı salladı!
Trafik kazalarında 7 ayda bin 633 kişi hayatını kaybetti!
Trafik kazalarında 7 ayda bin 633 kişi hayatını kaybetti!
Hırsızlık yaptığı dükkana çaldığı malzemeyle iki gün arayla tekrar girmeye çalıştı
Hırsızlık yaptığı dükkana çaldığı malzemeyle iki gün arayla tekrar girmeye çalıştı
Erzurum'da korkunç kaza! Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Erzurum'da korkunç kaza! Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
İETT zammı toplu ulaşım ücretleri zamlandı! Güncel fiyatlar ne kadar oldu?
İETT zammı toplu ulaşım ücretleri zamlandı! Güncel fiyatlar ne kadar oldu?
Dolar ve Euro'da tam gaz yükseliş! 9 Ağustos 2023 piyasalarda son durum
Dolar ve Euro'da tam gaz yükseliş! 9 Ağustos 2023 piyasalarda son durum
Yeni nesil kablosuz kulaklıkların kanserle bağlantısı yok!
Yeni nesil kablosuz kulaklıkların kanserle bağlantısı yok!