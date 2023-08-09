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Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı!

Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı!

ESKİŞEHİR'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri FETÖ ile ilişki, irtibat ve iltisakları tespit edilen 11 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan 11'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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