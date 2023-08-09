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Adana'da köy muhtarının üvey oğlunu öldürdüğü öne sürülen 3 katil zanlısı tutuklandı!

Adana'da köy muhtarının üvey oğlunu öldürdüğü öne sürülen 3 katil zanlısı tutuklandı!

Adana'da alkol aldıkları parktan muhtarın oğlunun uyarısı üzerine kavga eden grup, muhtarın üvey oğlunu öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre olay, 4 Ağustos günü saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde üvey babası Tahir Yesin’e “Ölümlü dünya baba. Hakkını helal et” dedikten sonra evden çıkan Abdullah Yavuz, sokakta arkadaşlarıyla buluştu.

Bu sırada parktaki 3 kişi ile tartışan Yavuz, çıkan arbedede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Yavuz, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Yavuz’un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı’nda defnedildi.

Gülpınar Mahalle Muhtarı Tahir Yesin'in üvey oğlunun katil zanlılarını yakalamak için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, katil zanlısının Yusuf Ö. (18), yanındaki arkadaşlarının ise Mehmet G. (19) ile Ercan T. (19) olduğunu tespit etti. Mahalledeki evlerinde saklandığı belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

Olay günü şüphelilerin parkta içki içtikleri, bu sırada yanlarına gelen Yavuz’un, “Burada içki içemezsiniz” diyerek parktan kovduğu, tartışmanın bu nedenle başladığı ortaya çıktı. Parktan ayrılan şüphelilerin bir süre sonra tekrar sokağa döndüğü, Yusuf Ö.'nün Yavuz’u bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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